Chase Elliott confía en regresar al Hermanos Rodríguez

Este 2025, por primera vez la NASCAR Cup Series tuvo una carrera puntuable fuera de Estados Unidos, siendo el Autódromo Hermanos Rodríguez el escenario elegido.

Chase Elliott aseguró que venir a México fue una gran experiencia, debido a que todo fue totalmente distinto a lo que suelen vivir semana a semana en la Unión Americana.

“Tuve una buena experiencia y me divertí mucho. Hubo una sensación diferente a la que normalmente tenemos, principalmente desde un punto de vista logístico. Viajar hacia allá fue la parte más difícil para todos los que fuimos, pero mi experiencia personal fue buena, también las sensaciones, y la carrera fue divertida”, dijo.

Después de que se anunció que la Ciudad de México quedó excluida del calendario el próximo año, Elliott fue sincero al señalar que no fue algo que le sorprendiera, aunque espera que todo se alinee para que en 2027 regrese.

“Varias de estas carreras tienen contratos de un año y son muy cortos, pero muchas cosas están sujetas a cambios, a medida que avanzamos. La forma como interpreté la salida de la carrera en México del calendario fue que no es como si nunca pudiéramos volver. Sin embargo, cualquier cosa está sobre la mesa”, agregó Elliott. Arturo Mendoza.