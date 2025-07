Cruz Azul tuvo una extraordinaria actuación frente al León en la jornada 3 del Apertura 2025, donde lograron una contundente victoria de 4-1 sobre los Esmeraldas. Charly Rodríguez fue el hombre del partido con un doblete y su emotiva celebración despertó las dudas entre los aficionados.

El marcador lo abrió Ángel Sepúlveda con una increíble chilena, logrando aumentar su cuota goleadora a cuatro tantos. Después de esta espectacular anotación del "cuate", Carlos Rodríguez sacó un potente disparo al primer palo de Óscar García que cometió un espantoso error para regalarle el segundo a La Máquina.

En su festejo, el canterano de Rayados se cubrió el rostro con su playera mientras era abrazado por sus compañeros. Las cámaras de televisión enfocaron al mexicano que estaba llorando, algo que llamó la atención de los aficionados.

Una vez finalizado el partido, Rodríguez comentó la razón detrás de su llanto. "Hace dos días perdí a mi abuela y bueno para ella solo eso. Se lo debido a ella y a toda la familia, es un momento de dolor pero aquí estamos. Creo que es ley de la vida, pero tengo un ángel nuevo apoyándome desde el cielo y nada, feliz", comentó para TUDN.

¿Qué hiciste Oscar García? 😩😳



Se equivoca el arquero de León tras el disparo de Charly y Cruz Azul ya tiene el segundo ⚽🔥#SábadoFutbolero #LigaMX pic.twitter.com/gXGUYmN1zw — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 27, 2025

Nicolás Larcamón tiene la esperanza de seguir dirigiendo a Charly Rodríguez

La continuidad del seleccionado mexicano con Cruz Azul sigue en el aire, ya que su contrato está cerca de vencer y se han reportado algunos problemas para llegar a un acuerdo con la directiva para extender su vínculo contractual.

Ante esta situación, el técnico del cuadro celeste expresó su deseo de poder contar con Rodríguez y Erik Lira, otro futbolista al que se le acaba pronto su contrato.

"Perdón que no te pueda dar la información sobre eso pero no es un tema que yo maneje. Estoy claro de que son dos jugadores que tanto el club como ellos están deseo de que se extiendan los vínculos y que sean por muchos años. Porque dos son dos jugadores que desde lo deportivo yo quiero dirigir por muchísimo tiempo, pero del tema contractual no te puedo dar mucha información porque no la manejo."