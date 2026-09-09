La UEFA anunció que repartirá cerca de dos mil 800 millones de dólares entre los equipos de la Champions League, con una prima inicial de 18 millones de euros para cada uno de los 36 participantes en la primera fase.

Cada victoria en la fase de grupos (8 partidos) supondrá una ganancia adicional de 2,1 millones por triunfo y 700.000 euros por el empate.

Luego se concederán primas en función del nivel alcanzado en el torneo: 11 millones de euros por clasificarse a octavos de final; 12,5 por cuartos; 15 más para semifinalistas y 18,5 para los finalistas.

El ganador del torneo recibirá otros 6,5 millones de euros.

A estos ingresos por resultados deportivos, la UEFA añade unas bonificaciones en función de lo que denomina un "pilar de valor", por un importe global de 853 millones de euros a repartir entre todos los clubes participantes.

Este índice combina el peso del mercado audiovisual en el país de los clubes y el coeficiente histórico que resulta de los resultados de equipo en la escena europea durante los últimos diez años.

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Así, el campeón puede llegar a embolsarse cerca de 110 millones de euros.

Para los clubes que fueron eliminados en la ronda de play-offs, la UEFA también pagará 4,2 millones de euros a cada equipo que juegue la Europa League.

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Con información de AFP

Álvaro Fidalgo debutó en la Champions League. FOTO: AFP

¿Cuándo y dónde ver los juegos de Champions League, este miércoles?

Estos son los seis partidos de la Liga de Campeones de Europa que se disputarán este 9 de septiembre.

Barcelona vs Feyenoord/ 10:45/ FOX One y FOX+

Stuttgart vs Viking FK/ 10:45/ HBO Max, TNT y TNT Sports

PSG vs Slovan Bratislava/ 13:00/ FOX One y FOX

Napoli vs Arsenal/ 13:00/ HBO Max

Liverpool vs Atlético de Madrid/ 13:00/ FOX One y FOX+

Sporting de Lisboa vs Galatasaray/ 13:00/ HBO Max, TNT y TNT Sports

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