Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos, HOY, martes 30 de septiembre

El martes el Real Madrid pondrá tierra de por medio, hasta siete mil kilómetros, para digerir en Kazajistán ante el Kairat Almaty su derrota 5-2 el sábado ante el Atlético.

"Tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado, porque seguro que nos van a servir en el futuro, pero no hay excusas. Estamos dolidos, como lo está la afición. Era un derbi y es una derrota merecida", señaló el técnico blanco Xabi Alonso.

Fue la primera derrota del curso de su equipo, que además perdió por lesión a su capitán Dani Carvajal y al brasileño Éder Militao, en una zaga mermada en la que tampoco están disponibles Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold.

Ante el equipo más oriental de la historia de la competición -Kazajistán tiene mil 783 km de frontera con China-, Alonso contará con Jude Bellingham, por primera vez titular ante el Atlético, y un imparable Kylian Mbappé, autor de diez de los 18 goles de su equipo.

Regresa Mou a Stamford Bridge

La segunda jornada europea también marcará el regreso de uno de sus personajes más carismáticos: rescatado por el Benfica tras estrellarse 3-2 en su estreno en casa ante el Qarabag, Mourinho escuchará de nuevo el himno de la Champions precisamente en Stamford Bridge, el equipo que lo lanzó a la fama cuando lo fichó en 2004.

Autocalificado 'The special one', Mourinho regresó a la casilla de salida, el Benfica, su primer destino como técnico principal, con la serenidad de sus 62 años, afirmando ser más "humilde" y "altruista".

Ambos equipos necesitan la victoria. El Chelsea, vigente campeón mundial, también se estrenó con derrota, 3-1 en Múnich ante el Bayern.

FOTO: ESPECIAL

El Atleti ha mantener el nivel

Líder de la Champions tras su contundente 5-1 ante el Galatasaray, al frente del pelotón de equipos que arrancaron con triunfo, el Eintracht Frankfurt viaja en la segunda jornada al estadio Metropolitano para enfrentarse a un Atlético crecido tras su victoria en el derbi y que debutó en Anfield con un doloroso 3-2 con tanto in extremis de Virgil Van Dijk.

También visitará España la Juventus, que juega en la cancha del Villarreal, mientras que el Borussia Dortmund, con el que firmó un espectacular 4-4 en la primera fecha, recibe al Athletic.

Entre el resto de 'gallos' de la competición; el Arsenal recibe al Olympiacos, el Nápoles al Sporting Portugal y el Inter de Milán al Slavia Praga, mientras que el Manchester City visita al Mónaco y el Bayern Múnich al modesto Pafos chipriota.

Foto: AP

Los partidos de hoy en la Champions League

Atlanta vs Club Brujas/ 10:45/ Caliente TV y FOX

FC Kairat vs Real Madrid/ 10:45/ HBO Max y TNT

Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt/ 13:00/ Caliente TV

Inter de Milan vs Slavia Praga/ 13:00/ Caliente TV

Chelsea vs Benfica/ / 13:00/ HBO Max y Space

Galatasaray vs Liverpool/ 13:00/ HBO Max y TNT

Olympique de Marsella vs Ajax/ 13:00/ HBO Max

Bodo/ Glimt vs Tottenham/ 13:00/ HBO Max

Pafos FC vs FC Bayern/ 13:00/ Caliente TV y FOX