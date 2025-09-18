Más Información

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de HOY, jueves 18 de septiembre

Liga MX: Los mejores MEMES del soso empate entre Chivas y Tigres; aficionados están inconformes con el resultado

Gonzalo Pineda acusa “medidas diferentes” para los técnicos mexicanos en la Liga MX

Gonzalo Pineda alza la voz y pide continuidad en Pumas: No están respetando la historia

Gonzalo Pineda revela la gran diferencia entre los equipos de la Liga MX y la MLS

La primera fecha de la temporada 2025/26 de la llegará a su fin este jueves 18 de septiembre con seis interesantes duelos en la máxima competencia de clubes del mundo.

En la campaña anterior, la UEFA implementó un sistema de competencia similar a las ligas en donde cada club enfrenta ocho partidos en la primera fase y su posición en la tabla determina su pase a la siguiente ronda. Con la fase de grupos eliminada, los clubes ahora enfrentan partidos más serios desde la primera etapa.

Este jueves debutan en la competencia el Barcelona, Manchester City, Galatasaray y Napoli, entre otros.

¿Dónde ver los juegos de la UEFA Champions League este jueves 18 de septiembre?

Club Brugge vs AS Monaco

  • Hora: 10:45 (centro de México)
  • Transmisión: Caliente TV y FOX

København vs Bayer Leverkusen

  • Hora: 10:45 (centro de México)
  • Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Manchester City vs Napoli

  • Hora: 13:00 (centro de México)
  • Transmisión: Caliente TV y FOX

Newcastle vs FC Barcelona

  • Hora: 13:00 (centro de México)
  • Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray

  • Hora: 13:00 (centro de México)
  • Transmisión: Space y HBO Max

Sporting CP vs FC Kairat

  • Hora: 13:00 (centro de México)
  • Transmisión: Caliente TV

