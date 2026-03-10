Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los Octavos de Final, HOY, martes 10 de marzo

Este martes comienzan los Octavos de Final de la Champions League con cuatro enfrentamientos de ida, en los que destaca la visita del Barcelona al St James' Park.

El Barcelona confía en el buen momento de sus estrellas Lamine Yamal y Pedri para superar la eliminatoria de Champions contra Newcastle y seguir en el camino hacia la conquista del título que no levanta desde 2015.

Lee también Cinco futbolistas de Irán reciben asilo en Australia mientras otras preparan su salida

Ambos fueron protagonistas en el trabajado triunfo azulgrana por 1-0 en San Mamés el sábado, que permite al Barça seguir líder de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

El centrocampista de 23 años asistió a Yamal y éste logró el único tanto del partido con un zurdazo colocado a la escuadra de Unai Simón.

Otro duelo que promete es el Atlético de Madrid frente al Tottenham en el Metropolitano. El Atleti, inmerso en tres competiciones, recibe a un equipo londinense con menor carga de partidos en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

¿Cuándo y dónde ver la Champions League?

Estos son los cuatro partidos de la UEFA Champions League, en este martes 10 de marzo, correspondientes a los Octavos de Final.

Galatasaray vs Liverpool/ 11:45 horas/ TNT y HBO MAX

Atlético de Madrid vs Tottenham/ 14:00 horas/ TNT y HBO MAX

Newcastle vs Barcelona/ 14:00 horas/ HBO MAX

Atalanta vs Bayern Munich/ 14:00 horas/ FOX y FOX One

Lee también Claudia Sheinbaum publica decreto para acuñar tres monedas conmemorativas de la Copa del Mundo 2026