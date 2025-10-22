Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de HOY, miércoles 22 de octubre

La sociedad formada por Kylian Mbappé y Arda Güler, llamada a marcar una nueva época en el Real Madrid, afrontará el miércoles otra prueba frente a la Juventus en la tercera jornada de la Champions League, antes del Clásico contra el Barcelona del próximo domingo.

La dupla, que comenzó a engrasar la maquinaria el pasado curso con tres tantos, vive un momento de máximo apogeo desde el arranque de la campaña: el delantero galo acumula 15 goles en 11 partidos , de los cuales 6 de ellos nacieron de las botas del centrocampista turco, afianzado esta temporada como titular.

Desde la primera jornada del campeonato doméstico contra el Oviedo hasta el Getafe el pasado domingo, la conexión ha sido letal. El Levante, el Kairat Almaty y la Real Sociedad también sufrieron la combinación entre ambos.

Incluso el Atlético encajó el primer tanto en el derbi madrileño debido a su entendimiento dentro del campo, aunque el conjunto colchonero fue capa de remontar y ganar 5-2 en el Metropolitano, en el primer gran envite de los madridistas esta temporada.

El choque del pasado domingo en el Coliseum getafense estuvo atascado buena parte hasta que entró Güler, que cambió la dinámica de su equipo tras empezar a aparecer entre líneas y galvanizar el ritmo.

Instantes después de su entrada sobre el césped, el turco asistió magistralmente al galo que marcó el tanto de la victoria del Real Madrid que lo aupó al liderato de nuevo.

El vigente campeón PSG, el subcampeón Inter, y los aspirantes Arsenal y Barcelona reivindicaron sus legítimas ambiciones en la Champions League tras sus goleadas respectivas ayer, en una jornada llena de goles (43 en 9 partidos).

El PSG endosó un 2-7 al Bayer Leverkusen en Alemania, pero no fue ese el único resultado abultado de la noche europea. La misma diferencia de goles se vio el Montjuic, donde el Barça aplastó con un 6-1 a un Olympiakos griego que se quedó con un hombre menos poco después del 2-1 por expulsión del argentino Santiago Hezze.

El Arsenal derrotó 4-0 al Atlético de Madrid , mismo resultado con el que el Inter superó al modesto Union Saint-Gilloise belga.

