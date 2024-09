Chaco Giménez rompe el silencio sobre el día que golpeó a un aficionado en el estadio Morelos

En mayo de 2011, Morelia y Cruz Azul disputaron la Semifinal de Vuelta en el estadio Morelos, que aquella tarde se convirtió en un campo de batalla.

Ante la goleada (3-0) de Monarcas y el ingreso de un aficionado, la frustración celeste estalló y desató una pelea campal. Christian 'Chaco' Giménez protagonizó uno de los dos momentos más polémicos de esa semifinal, cuando golpeó al fanático que ingresó al campo.

“El aficionado fue a encarar a Gerardo Torrado, pero yo pensé que lo había cargado (hecho burla) porque nos habían hecho el tercer gol y dije ‘alguien tiene que pagar los platos rotos’, yo todo frustrado. Estuvo mal, eh”, recordó el ex de La Máquina.

“De repente se me puso de pechito. Yo ya estaba cegado y le tiré una patada voladora, cae, se arma todo el tumulto, se me planta y me pega una piña (un golpe)… Me expulsan, yo todavía pregunto qué por qué. Una caradurez de mi parte”, recordó el naturalizado mexicano.

‘Chaco’ Giménez celebra un gol con Cruz Azul (CARLOS MEJÍA. EL UNIVERSAL)

Jesús Corona lo salvó

El otro momento polémico de esa noche fue obra del arquero Jesús Corona, quien golpeó con la cabeza al preparador físico de Morelia. Acto que "salvó" a Christian Giménez de estar aún más en el ojo del huracán.

“Llego al hotel, estoy con Tito Villa en la habitación. Yo me sentía mal por lo que había sucedido… Yo no había visto lo que había hecho Chuy (Corona) con el preparador físico, lo veo en la televisión y ahí me salvó Chuy”, relató Chaco Giménez.

“Se comió el garrón él porque además estaba en Selección Mexicana y después ya no lo llaman. Fue algo bravo”, concluyó.

