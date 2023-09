Caroline Garcia sabe que puede ofrecer más

Guadalajara.— La temporada de Caroline Garcia se resume en 52 partidos jugados, de los cuales 31 son victorias y 21 derrotas. Resultados que no la tienen satisfecha.

“[Me califico] con un cinco, porque es la media”, compartió, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Los mejores resultados de la francesa en 2023 son disputar la final de Lyon y Monterrey.

Pese a que no ha ganado algún título, se ha mantenido cerca del Top 10, así que no se presiona si los triunfos no la acompañan.

“No siempre puedes estar muy a tope, y a veces haces las cosas bien, pero no te salen. Necesitas paciencia para que los resultados cambien de tu lado. Lamentablemente, es un año [duro] para mí. Tengo que estar positiva, trabajar para este fin de año y para el próximo”, opinó la undécima del ranking WTA.

Garcia piensa que sus armas principales en lo que resta del calendario son “el saque, mi derecha y ser agresiva”. Esto quedó claro en su debut en el Guadalajara Open 2023, donde remontó a la bielorrusa Aliaksandra Sasnóvich (la derrotó por parciales de 4-6, 7-6 y 6-4).

De hecho, la nacida en Saint-Germain aseguró que no dejará pasar la oportunidad de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la Perla Tapatía.

“Es un torneo categoría 1000 menos fuerte que otros, pero con condiciones complicadas. El objetivo es intentar ganar los máximos puntos que hay, para [sumar] al ranking que da el pase a las WTA Finals. Estoy un poco mejor por ahora, pero ya veremos”, indicó la tenista de 29 años de edad.

En los octavos de final, Garcia se enfrentará este miércoles a la estadounidense Hailey Baptiste, pero la francesa prefiere no estar al tanto de sus rivales, es su cábala. Sólo se enfoca en ella misma.