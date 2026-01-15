Carlos Ortiz se declara listo para jugar el Masters

Del próximo 9 al 12 de abril en el mítico campo de Augusta National, el mexicano Carlos Ortiz formará parte de los golfistas que disputen el primer Major del año, el Masters. Gracias a su destacada actuación en el US Open 2025, donde logró un histórico cuarto lugar, el tapatío recibió la invitación a participar en el torneo más icónico del deporte de los bastones.

En una conferencia de prensa en el Club de Golf Chapultepec, Ortiz reveló que está listo para enfrentar el reto y disfrutar de jugar en el campo con el que todos los golfistas sueñan estar alguna vez en su vida. En su caso, será la segunda vez que diga presente, tras su presentación en 2021, donde tras dos rondas de 82 y 71, respectivamente, no logró pasar el corte.

Lee también Máscara Dorada y Persephone, las nuevas estrellas de la lucha libre mexicana que tienen contrato en Estados Unidos

“Jugar el Masters siempre es algo especial para cualquier golfista. Estoy en una posición donde pienso que la vida es increíble, voy a jugar el Masters y después vengo a México, qué más puedo pedir. Estoy feliz y ojalá tenga una gran semana”, declaró el mayor de los hermanos Ortiz, que después de jugar en Augusta vendrá como parte del equipo Torque al torneo del LIV Golf en la Ciudad de México.

Siete mexicanos en toda la historia han pasado por el Augusta National, y aunque el año pasado tuvo un resultado impresionante en el Oakmont Country Club, Ortiz no se desespera por pensar en meterse a los primeros lugares.

Lee también Roger Federer encuentra similitudes entre él y Carlos Alcaraz

“La verdad que no tengo expectativas, he entendido que uno tiene que hacer su mejor esfuerzo y ojalá eso sea suficiente. El Masters es un torneazo, si ustedes lo disfrutan, yo igual. Llegar a jugar las rondas de práctica, vivirlo, y obviamente me voy a preparar para estar listo para lo que se venga pero no tengo expectativas. Voy a pararme ahí y daré todo mi esfuerzo”, concluyó.