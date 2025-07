Carlos Hermosillo tunde a Guillermo Ochoa; "Ojalá no llegue al Mundial de 2026"

La Selección Mexicana ganó hace unos días una nueva Copa Oro al vencer, en un cerrado compromiso (2-1) a Estados Unidos. Un título muy especial para Guillermo Ochoa.

El experimentado arquero mexicano, quien a pesar de no haber tenido minutos en el certamen de la CONCACAF, fue captado por las cámaras de televisión muy feliz y orgulloso del resultado de sus compañeros.

Ochoa, quien tuvo un paso por la Serie A con el Salernitana y sueña con estar en su sexta Copa del Mundo, fue el encargado, junto a Edson Álvarez, de levantar el trofeo, generando todo tipo de opiniones en el entorno del Tricolor.

Una de ellas fue la de Carlos Hermosillo, exjugador de Cruz Azul, quien en una reciente emisión de La Última Palabra, no dudó en hablar sobre la situación del exportero del América, reconociendo su trayectoria, pero expresando que espera no verlo en el Mundial de 2026.

"No soy nadie para juzgar. Me parece que ha tenido una carrera brillante, es un gran profesional. Si hoy fuera el Mundial, diría que sí (merece estar), pero también habría que ver quién viene detrás. Si aparece alguien que cumpla y le llene el ojo a Javier Aguirre, que vaya en su lugar. ¿Si quiero que llegue al Mundial? Espero que no", mencionó.

Guillermo Ochoa ha tenido una temporada complicada con el AVS de Portugal, equipo que logró mantenerse en la máxima categoría del futbol luso sin el mexicano, quien luego de llegar con el rol de estrella, perdió la titularidad.

Se espera que en los próximos días se conozca más sobre el futuro equipo de Ochoa, siendo la Liga MX y la MLS las opciones más viables.