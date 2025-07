México conquistó la edición 2025 de la Copa Oro tras derrotar a Estados Unidos en el NRG Stadium de Houston, Texas. A pesar de la victoria, hubo cuestionamientos sobre el tricolor y uno muy particular surgió por Carlos Hermosillo.

Durante la transmisión del programa La Última Palabra de Fox Sports, el exseleccionado nacional realizó un duro cuestionamiento sobre la participación del lateral Jorge Sánchez con el tricolor. “Me gustó, es uno de los mejores partidos que le he visto a México”, comenzó Hermosillo.

“Yo sigo sin entender por qué Jorge Sánchez está en la selección, no me gusta nada, textualmente no me gusta nada, no aporta nada a la selección”, agregó el ídolo de Cruz Azul, equipo para el que Sánchez juega.

Para Hermosillo la participación de Sánchez es lo único cuestionable del accionar de la Selección Mexicana ya que el exatacante elogió el accionar del juvenil Gilberto Mora, de quien destacó su “carácter y personalidad”, así como reiterar su confianza en la selección de Javier Aguirre.