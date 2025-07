México logró sumar una Copa Oro más a sus vitrinas, luego de derrotar 2-1 a Estados Unidos en un apretado duelo, en donde Guillermo Ochoa se quedó viendo desde la banca el desenlace del duelo, pero esta victoria significó su sexto trofeo dorado en su carrera con el Tri.

La actividad de Memo en el torneo de Concacaf fue nula, ya que Javier Aguirre se decantó por utilizar a Luis Ángel Malagón como su portero titular. A pesar de eso, Ochoa fue parte fundamental del grupo, pues su trayectoria con la Selección Mexicana es envidiable, así como su paso por Europa.

El encargado de levantar la Copa Oro fue Edson Álvarez, actual capitán del combinado nacional, pero el "Machín" tuvo un gran gesto con el histórico portero mexicano. Ochoa tuvo la oportunidad de alzar el trofeo junto al actual jugador del West Ham, aunque no sea el actual líder de la selección.

Lee también: Ivar Sisniega, tras la conquista de la Copa Oro: Es un resultado que nos da esperanza

¡LOS MEJORES DEL ÁREA! México levanta el trofeo y es BICAMPEÓN de la Copa Oro 2025 #MexicoPorLaCopa #GigantesPorLaCopa #CopaOro pic.twitter.com/S9wbtLYJs2 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2025

Después de haber recibido su medalla de campeón y de haber alzado la Copa Oro, Ochoa fue captado distanciado de sus demás compañeros, caminando con sus brazos cruzados, apreciando su presea y con lágrimas.

Ochoa se adjudicó una nueva marca, pues se convirtió en el único futbolista mexicano en tener seis Copa Oro de las 10 que ha conseguido la Selección Mexicana en su historia.

Lee también: Guillermo Ochoa sueña con jugar su cuarto Mundial; “Voy a luchar para poder estar, no quiero que me lo regalen”

Memo quiere seguir creciendo su leyenda con México, pues después de esta celebración, el arquero mexicano confesó que busca su sexta Copa del Mundo, por lo que hará todo lo posible para estar en el Mundial de 2026.

"Así es, yo sabía cuándo dije que iba por una sexta Copa del Mundo, es difícil. No muchos lo pudieron hacer,la intención está ahí. He ido aguantando año tras año, jugando, peleando, me siento bien, me mantengo bien y si el entrenador lo decide, estar listo", confesó.