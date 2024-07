Carlos Hermosillo considera una 'aberración' que Jorge Sánchez sea seleccionado nacional

Jorge Sánchez será el tercer refuerzo de Cruz Azul para este Apertura 2024. Ya se le vio en las instalaciones de La Noria y se espera que se haga oficial en los próximos días, pero su llegada, no es del agrado de una ex figura Cementera.

Carlos Hermosillo, voz autorizada de Cruz Azul, aseguró durante el Sport Summit, que el jugador con pasado americanista, es “mal jugador” y no entiendo cómo llegó a la Selección Mexicana, pero espera que le vaya bien en Cruz Azul.

“A mi me parece que es un mal jugador, ojalá le vaya bien en Cruz Azul, pero en selección no estoy de acuerdo", indicó el exjugador.

Al tener pocos actividad en el viejo continente, Hermosillo considera que Sánchez no debe estar en el conjunto nacional si no demuestra su jerarquía: "Lo de Jorge Sánchez se me hace una aberración que esté en una selección nacional, más allá si jugó bien o mal. A la selección van los que están jugando bien, siempre hablan de la jerarquía, Jorge Sánchez no juega”, expresó el exjugador.

Por último, Carlos Hermosillo asegura que muchos jugadores buscan salir al extranjero con el fin de de revalorizarse y ganar más en su regreso a la Liga MX: “Hay jugadores que van a europa a revalorizarse y poder regresar al futbol mexicano y así poder ganar mejor”.

