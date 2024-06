Canelo Álvarez rompe el silencio sobre su polémica con Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022

En el Mundial Qatar 2022, Saúl 'Canelo' Álvarez arremetió contra Lionel Messi, tras el duelo entre México y Argentina, el segundo para ambas selecciones en dicha Copa del Mundo.

¿El motivo? Tras el choque en Qatar se filtró un video de Leo en el vestidor albiceleste donde se veía la playera de la Selección Mexicana en el suelo. Por más normal que esto es para los futbolistas, desató el enojo del Canelo.

El púgil mexicano de inmediato mostró su enfado en Twitter y arremetió contra "La Pulga" con frases y amenazas como "que ni me lo encuentre". Situación que desató una guerra virtual.

Sin embargo, tras varios días de polémica por parte de Álvarez, Saúl decidió disculparse con el astro argentino, campeón del mundo a la postre.

¿Por qué se disculpó Saúl Álvarez?

En entrevista con Univision Fresno, el Canelo Álvarez reveló el porqué decidió disculparse con Lionel Messi; negó que haya sido motivo de la presión.

"Hay que reconocer cuando uno se equivoca. No te hace más ni menos, hay que reconocerlo... la euforia de apoyar a los mexicanos en ese momento y de que pierdan, pues obviamente uno no se fija en lo que hace. Hay que reconocer cuando la regamos y no pasa nada", explicó el jalisciense.

La respuesta podrás verla a partir del minuto 8:52