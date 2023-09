Canelo Álvarez piensa que Juan Manuel Márquez le "tiene un poco de resentimiento"

Aunque Saúl 'Canelo' Álvarez es en la actualidad el boxeador más destaco del pugilismo mexicano, quienes ocuparon dicho puesto lo han criticado, tal es el caso de Juan Manuel 'Dinamita' Márquez.

Al respecto de los comentarios negativos que Márquez le ha hecho, el Canelo dice no saber la razón para dichos ataques.

"Creo que tiene un poco de resentimiento, ¿por qué?, no sé", indicó el tapatío a Molusco TV.

Álvarez comentó que no hace caso a dichos comentarios de Juan Manuel Márquez, porque entiende que no a todos les será de su agrado.

"No lo conozco y no sé por qué el afán de hablar mal de mí o de tirarme o de estar en contra de mí, está bien, no tienes por qué tener a todos de tu lado", opinó el boxeador de 33 años.

Canelo compartió que tampoco ha convivido con el 'Dinamita', así que con mayor razón no comprende dónde nace el resentimiento.

"Nunca le he hecho nada y ni siquiera me acuerdo de haberlo saludado", opinó al mismo medio.

