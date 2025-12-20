Canelo Álvarez aparece sorpresivamente en AAA y convive junto a su familia con Undertaker

La Guerra de Titanes 2025, el evento organizado por Lucha Libre AAA Worldwide, vivió un momento inolvidable para todos los aficionados que se encontraban presentes y los televidentes que disfrutaban del show.

La vigésima sexta edición del evento se realizó este sábado 20 de diciembre en la Arena Guadalajara de Jalisco.

Entre las luchas más destacadas, se encontraban la de La Parka y Octagón Jr., Los Americanos, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa y Latino World Order; la de El Hijo de Dr. Wagner Jr. y Ethan Page; la de Pagano y Los Psycho Circus y The Wyatt Sicks.

Por supuesto, la de Los Gringos Locos 2.0 (Dominik Mysterio y El Grande Americano) contra Rey Mysterio y Rey Fénix.

La cartelera de la AAA prometía espectáculo en el inmueble tapatío desde el primer combate, aunque hubo un momento en específico que se convirtió en el climax de la noche.

Luego de la primera lucha, donde La Parka y Octagón Jr. salieron con el puño en alto, las cámaras enfocaron a la huesuda mientras le entregaba a un niño a una persona que portaba la misma máscara.

El luchador lo señaló y, probablemente, le pidió que se descubriera el rostro, a lo que el encamarado accedió.

De manera sorpresiva, el hombre detrás de la tapa era Saúl Álvarez, quien se encontraba disfrutando de la función de la AAA.

El Canelo no dejó pasar la oportunidad de acudir al evento que vivió en su tierra natal y disfrutó del momento, junto a su familia.

En el video, se percibe como el público se emociona al ver el rostro del boxeador mexicano, mientras saluda y se abraza con Octagón Jr. y Mr. Iguana.

Incluso, los narradores de Guerra de Titanes 2025 se sorprenden al ver al pelirrojo presente en la Arena Guadalajara.

El momento del Canelo Álvarez en AAA no quedó ahí, ya que tuvo la oportunidad de ir a los camerinos de los luchadores.

En backstage, el pugilista tapatío convivió junto a su familia con Undertaker, una de las máximas leyendas de la World Wrestling Entertainment (WWE).

El Canelo Álvarez le presentó al Enterrador a su hijo, hija y esposa y, por supuesto, se tomó la foto del recuerdo con la figura de la lucha libre.