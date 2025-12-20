Subastan históricos tenis de Kobe Bryant; su precio mínimo asciende hasta los 10 millones de dólares

Más Información

Las icónicas zapatillas Nike Kobe 6 'Grinch', que empleó en el partido de Navidad de 2010 contra los Miami Heat de LeBron James, fueron puestas a subasta por un precio mínimo de 10 millones de dólares por la plataforma de comercio Joopiter, propiedad del artista Pharrell Williams.

El calzado, de color verde y con escamas, originalmente provocó que fuera conocido como 'Green Mamba' por el apodo del jugador, pero su estreno en Navidad dio lugar al sobrenombre coloquial de 'Grinch' una criatura peluda y verde que tiene su origen en la literatura y odia esta época festiva.

La directora global de ventas de la plataforma de comercio, Caitlin Donovan, dijo a EFE que el precio mínimo de venta es de 10 millones de dólares.

Las zapatillas, que están autografiadas, fueron exhibidas esta semana junto a otros coleccionables de Bryant en un local de Beverly Hills (California), a la vista de posibles interesados.

Bryant anotó 17 puntos en su única aparición con estas zapatillas, en un partido que sus Lakers perdieron 80-96 contra los Heat de James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

El pasado agosto, un cromo firmado por Bryant y Michael Jordan fue subastado por más de 12,9 millones de dólares por la casa de subastas Heritage Auctions, una cantidad récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos y que lo convirtió en el segundo coleccionable deportivo más caro de todos los tiempos.

Subastan por 10 millones de dólares las zapatillas de Kobe Bryant en juego de Navidad 2010 - Foto: EFE
