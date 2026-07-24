Con el objetivo de reducir la cantidad de partidos que se disputan al año, dar mayor descanso, preservar la integridad física de las jugadoras y alinearse al calendario de FIFA, la Liga MX Femenil presentó su nuevo formato de competencia que se implementará en este Apertura 2026.

Contrario al modelo tradicional en que los 18 equipos se enfrentan “todos contra todos” y la Liguilla se define por tabla general, ahora los clubes serán divididos en dos grupos conformados por nueve clubes cada uno.

Camila Haro, portera del Atlas, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y compartió su emoción por este nuevo diseño.

“Creo que el formato por cómo ha ido evolucionando la Liga, ayuda a que cada vez haya más competencia con todos los clubes y no sólo los seis que normalmente están [luchando por el título], se vienen haciendo proyectos interesantes en otros clubes y creo que se recortarán esas distancias”, mencionó.

Haro confesó que los directivos de la Liga MX Femenil se acercaron a todas las jugadoras para consultarles sobre los cambios para ver si estaban de acuerdo y les explicaron cómo funcionará el campeonato.

El beneficio también es pensado para que el Tricolor Femenil pueda prepararse de cara a la Copa del Mundo 2027 en Brasil y los Juegos Olímpicos 2028.

[Publicidad]

Camila todavía desea que los estadios de la Liga MX Femenil cuenten con mayor asistencia de aficionados, pero reconoce que “todos los cambios son para bien, entonces creo que con esto del nuevo formato se nos da una visibilidad todavía más grande a nosotras”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.