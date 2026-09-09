Como si se tratara de un gafete escolar con su nombre, Scarlett Camberos creció con la etiqueta y el deber de ser un ejemplo para su hermano menor. Así se lo enseñaron sus padres. Hoy, Scar es motivación y un modelo para miles de niñas.

Si antes de ser Nominada al Balón de Oro como Mejor Jugadora ya era una referente del americanismo, ahora lo será también del futbol mexicano. Historia pura lo que ha conseguido la ‘10’ de las Águilas.

“Estoy muy agradecida de poder ser una referente. Eso me empuja muchísimo en este deporte. Desde que era niña... tengo un hermano más chico y siempre me decían mis papás ‘tienes que ser el ejemplo para él’ y ahora serlo para muchas niñas es muy bonito y una motivación para seguir empujándome individualmente”, recuerda.

Recientemente, se dio el fichaje de su compatriota Rebeca Bernal con el Manchester United y ahora, su histórica nominación como una de las mejores 30 jugadoras del orbe. Situaciones que reflejan lo que pasa en México a nivel femenino.

“Refleja el trabajo que hacemos, la ambición que tenemos como jugadoras mexicanas y el cómo nos empujamos día a día. Sé que Rebeca también es alguien muy competitiva, dedicada y ama este deporte. Es bonito que pueda ir a Europa y hacer historia; yo también con mi nominación es una sensación muy linda y estoy muy orgullosa de todas nosotras”, declaró la seleccionada nacional en exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes, quien sueña con estar en el próximo Mundial Femenil Brasil 2027 y “no descansará hasta estar ahí”.