Más Información

Calendario Mundial 2026: Horario y canales para ver EN VIVO la revelación de sedes y horarios, HOY

Calendario Mundial 2026: Horario y canales para ver EN VIVO la revelación de sedes y horarios, HOY

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales de vuelta del Apertura 2025, HOY, sábado 6 de diciembre

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales de vuelta del Apertura 2025, HOY, sábado 6 de diciembre

Gran cierre de año para la natación mexicana; se celebrarán dos Campeonatos Nacionales

Gran cierre de año para la natación mexicana; se celebrarán dos Campeonatos Nacionales

Toluca recibe al Monterrey con la obligación de derrotarlo para aspirar al bicampeonato

Toluca recibe al Monterrey con la obligación de derrotarlo para aspirar al bicampeonato

Cruz Azul, por la hazaña ante Tigres; con la obligación de derrotar a los felinos en El Volcán

Cruz Azul, por la hazaña ante Tigres; con la obligación de derrotar a los felinos en El Volcán

Luego de haber vivido el sorteo para definir la , es turno de conocer los horarios y sedes de cada uno de los duelos de esta edición.

México, al igual que el resto de selecciones, ya conoce su camino para la primera fase de esta histórica justa mundialista. Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje de la UEFA (Dinamarca,República Checa, Irlandao Macedonia del Norte) son los rivales de la Selección para el próximo verano.

Para el próximo año viviremos historia al celebrar la primera Copa del Mundo con tres países como sede, lo que se traduce a 104 partidos, 16 estadios y una gran logística detrás para buscar darle buenas horas de descanso a las selecciones, así como evitar traslados tan extensos.

Lee también:

Este día podremos conocer con certeza cuáles serán los partidos a disputarse en cada uno de los estadios esparcidos entre México, Estados Unidos y Canadá, así como los horarios oficiales, los días de cada encuentro y el orden de los mismos.

Mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 / Foto: AFP
Mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 / Foto: AFP

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO revelación del calendario del Mundial 2026?

  • Día: Sábado 6 de diciembre
  • Horario: 11:00 horas del centro de México
  • Transmisión: FIFA+, FIFA.com, canal de YouTube y TUDN

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS