Bullaude elogia a la Liga MX y sueña con enfrentar a Leo Messi 

Ezequiel Bullaude llegó al futbol mexicano para el Apertura 2025 con Xolos de Tijuana, una primera experiencia que apenas duró un semestre, antes de dar el salto a Santos Laguna.

Con formación en Godoy Cruz y un paso europeo por el Feyenoord en la Eredivisie, el mediocampista argentino ha tenido la oportunidad de observar desde dentro cómo se percibe la Liga MX más allá de las fronteras.

Reconoce que, aunque en muchos países la competencia resulta difícil de seguir por televisión, su adaptación al ritmo del torneo ha sido natural, destacando la calidad que encuentra tanto en jugadores mexicanos como en los futbolistas extranjeros que militan en el campeonato.

“Todas las Ligas son intensas. La Liga MX es muy competitiva y merece respeto. En estos meses logré adaptarme muy bien; me gusta ver que en todos los equipos hay mexicanos de calidad y excelentes extranjeros”, contó.

El exfutbolista de Boca Juniors agregó: “Tengo muchos amigos y ellos me ayudaron a resolver dudas sobre el nivel de la Liga. Me gustaría ver a los equipos mexicanos en los torneos de Sudamérica, aunque no tengo claro qué tendría que ocurrir para que eso pase. Por ahora nos enfocamos en la Leagues Cup. Ojalá pueda enfrentar a Lionel Messi allí, porque es mi ídolo”, sentenció.