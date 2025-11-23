Bravos y Pachuca se juegan la vida para ir a la Liguilla; HOY, se define el último boleto

Ciudad Juárez.— FC Juárez y Pachuca disputan el último boleto a los cuartos de final del torneo Apertura 2025. Luego de caer (3-1) ante los Xolos de Tijuana, el equipo de los Bravos tiene una segunda oportunidad en el Play-in de la Liga MX.

El cuadro fronterizo, dirigido por el uruguayo Martín Varini, buscará junto a su afición en el estadio Olímpico Benito Juárez meterse como el octavo y último equipo de la Liguilla; sin embargo, los Tuzos quieren lo propio, luego de vencer (3-1) a los Pumas, el jueves pasado en el estadio Hidalgo.

Renovados con el argentino Esteban Solari en el banquillo y auxiliados por Luis Almada, hermano del extécnico Guillermo, parece que el ánimo y el futbol de los del Pachuca se han revitalizado y quieren el último pase a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

En seis duelos que han sostenido Bravos y Tuzos en el Olímpico Benito Juárez, los locales solo han ganado en una ocasión, por dos victorias de los hidalguenses.

El ganador de este enfrentamiento se medirá al actual campeón Toluca, que finalizó líder de la clasificación. Los Diablos Rojos son el único equipo que aún espera por su rival en la Liguilla, que comienza este miércoles; los días y horarios aún están por definirse. Redacción