El receptor mexicano Brandon Valenzuela vivió un momento inolvidable en su carrera profesional al debutar en las Grandes Ligas con los Toronto Blue Jays, donde conectó un sencillo en su primer turno al bate.

El pelotero sonorense alcanzó este logro tras ser ascendido desde Triple-A Buffalo, luego de la lesión de su compatriota Alejandro Kirk.

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Valenzuela apareció como titular y noveno en el orden ofensivo durante el encuentro frente a los Chicago White Sox, disputado en el Rate Field.

Su primer turno llegó en la tercera entrada, con Andrés Giménez en la inicial. El mexicano respondió con un imparable al jardín derecho ante los lanzamientos de Davis Martin, lo que permitió colocar corredores en primera y segunda sin outs.

Sin embargo, en sus siguientes apariciones en la caja de bateo, el cátcher no pudo repetir el éxito.

En la quinta entrada fue retirado por la vía del ponche por el propio Martin, mientras que en la séptima volvió a abanicar el tercer strike, esta vez frente a Bryan Hudson, cuando había hombres en base.

Con este debut, Valenzuela se convierte en el jugador nacido en México número 153 en llegar a las Grandes Ligas, además de ser el undécimo originario de Hermosillo en conseguirlo, lo que reafirma la importancia de esta ciudad como semillero de talento para el beisbol profesional.

¿Cuál fue el resultado del juego donde debutó Brandon Valenzuela?

En cuanto al desarrollo del juego, los White Sox se impusieron por marcador de 3-0, completando una barrida de tres encuentros sobre Toronto, algo que no conseguían desde hace una década. Davis Martin fue la figura desde la lomita, al trabajar seis entradas en las que permitió solo cuatro imparables, además de recetar seis ponches.

La ofensiva de Chicago contó con aportaciones clave de Miguel Vargas, quien conectó un triple productor, así como de Lenyn Sosa y Austin Hays, que impulsaron una carrera cada uno. Por su parte, Chris Murphy aseguró el triunfo con su primer salvamento de la temporada.