Los ojos del mundo están puestos en Monterrey. Esta noche, en el Gigante de Acero, se conocerá al último invitado a la Copa del Mundo 2026 y serán Bolivia e Irak quienes disputen ese último boleto.

Miles de aficionados bolivianos e iraquíes viajaron a Monterrey con un sueño en mente: volver a ver a su selección en el torneo de naciones más importante del mundo. Ahora son al menos 90 minutos los que los separan de ese objetivo.

La Verde, la última vez que jugó un Mundial fue en Estados Unidos 1994. Desde entonces no había estado tan cerca de volver al máximo escenario. Por su parte, los Leones de Mesopotamia buscan reencontrarse con los reflectores en el mismo país donde jugaron su única Copa del Mundo en México 1986.

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Los sudamericanos vienen de vencer a Surinam en el primer partido del repechaje intercontinental, mientras que los asiáticos tienen una racha de dos derrotas consecutivas; sin embargo, en este partido no hay favoritos y será el país que demuestre más hambre de gloria aquel que salga victorioso del Gigante de Acero.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan ninguna de las acciones más destacadas entre Bolivia e Irak.

Bolivia vs Irak: MINUTO A MINUTO

MIN 52 GOOOOOL DE IRAK

Los Leones anotan el segundo

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

MEDIO TIEMPO

1-1 EN EL ESTADIO DE MONTERREY

MIN 38 GOOOL DE BOLIVIA

El empate llega en Monterrey en la recta final del primer tiempo

MIN 30 BOLIVIA ES MÁS EN LA CANCHA

La escuadra de América ha emparejado y superado al rival pero no encuentra el empate

MIN 20 BOLIVIA INTENTA

El equipo boliviano busca el empate

MIN 10 GOOOOL IRAK AL FRENTE

El equipo representante de Asia se ve más peligroso y marca el primero ante Bolivia

🔥 الهدف الأول لأسود الرافدين!



⚽️ يسجل: علي الحمادي 🇮🇶



🇲🇽

🔥 ¡El primer gol de los Leones de Mesopotamia!



⚽️ Anota: Ali Al-Hamadi 🇮🇶



🇬🇧

🔥 The first goal for the Lions of Mesopotamia!



⚽️ Scored by: Ali Al-Hamadi 🇮🇶 pic.twitter.com/L34l8hPEWr — Iraq National Team (@IraqNT_EN) April 1, 2026

COMIENZA EL PARTIDO

ASÍ EL UNIFORME DE IRAK

قبل الصافرة… كل شيء جاهز 🇮🇶🔥



Antes del silbatazo… todo está listo 🇮🇶🔥



Before the whistle… everything is ready 🇮🇶🔥 pic.twitter.com/C4VT4kGMTo — Iraq National Team (@IraqNT_EN) April 1, 2026

LOS 11 DE BOLIVIA

🔥🇧🇴 ¡LOS 11 GUERREROS POR EL SUEÑO MUNDIAL! 🇧🇴🔥



Ellos serán los encargados de dejarlo todo por Bolivia, buscando la clasificación cuando La Verde enfrente a Irak desde las 23:00 en el Estadio BBVA, en Monterrey. 💚💛❤️



🙌 ¡Vamos juntos por la historia!#RenovemosLaIlusión pic.twitter.com/lDT7dKp7Ml — LA VERDE (@laverde_fbf) April 1, 2026

LOS 11 DE IRAK