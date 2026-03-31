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Los ojos del mundo están puestos en Monterrey. Esta noche, en el Gigante de Acero, se conocerá al último invitado a la Copa del Mundo 2026 y serán Bolivia e Irak quienes disputen ese último boleto.
Miles de aficionados bolivianos e iraquíes viajaron a Monterrey con un sueño en mente: volver a ver a su selección en el torneo de naciones más importante del mundo. Ahora son al menos 90 minutos los que los separan de ese objetivo.
La Verde, la última vez que jugó un Mundial fue en Estados Unidos 1994. Desde entonces no había estado tan cerca de volver al máximo escenario. Por su parte, los Leones de Mesopotamia buscan reencontrarse con los reflectores en el mismo país donde jugaron su única Copa del Mundo en México 1986.
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Los sudamericanos vienen de vencer a Surinam en el primer partido del repechaje intercontinental, mientras que los asiáticos tienen una racha de dos derrotas consecutivas; sin embargo, en este partido no hay favoritos y será el país que demuestre más hambre de gloria aquel que salga victorioso del Gigante de Acero.
A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan ninguna de las acciones más destacadas entre Bolivia e Irak.
Bolivia vs Irak: MINUTO A MINUTO
MIN 52 GOOOOOL DE IRAK
Los Leones anotan el segundo
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO
MEDIO TIEMPO
1-1 EN EL ESTADIO DE MONTERREY
MIN 38 GOOOL DE BOLIVIA
El empate llega en Monterrey en la recta final del primer tiempo
MIN 30 BOLIVIA ES MÁS EN LA CANCHA
La escuadra de América ha emparejado y superado al rival pero no encuentra el empate
MIN 20 BOLIVIA INTENTA
El equipo boliviano busca el empate
MIN 10 GOOOOL IRAK AL FRENTE
El equipo representante de Asia se ve más peligroso y marca el primero ante Bolivia
COMIENZA EL PARTIDO
ASÍ EL UNIFORME DE IRAK
LOS 11 DE BOLIVIA
LOS 11 DE IRAK
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