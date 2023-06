Blue Demon Jr. festeja el primer aniversario de su galería de arte

En el corazón del centro de la Ciudad de México, a unos pasos del reloj chino, el legendario Blue Demon Jr. festejó el primer aniversario de su galería, donde están exhibidas máscaras y obras de arte, entre otros artículos deseados por los amantes del pancracio.

Ubicada en la calle Emilio Dondé número 7, hace un año el hijo de la Leyenda Azul decidió emprender junto a su esposa una galería de arte, donde hay una gran exhibición de máscaras, obras de arte pintadas por el propio Blue Demon Jr., gorras, pósters, artículos de joyería y figuras del luchador realizadas con arte huichol, todo hecho con manos de artesanos mexicanos, por lo que Demon se siente "satisfecho, pleno, muy contento. El sueño de mi esposa y mío acá está reflejado, el esfuerzo de los dos".

¡PRIMER ANIVERSARIO! 🤼‍♂️ 🖼️ La Galería Blue Demon Jr. cumple su primer año de existencia pic.twitter.com/68vNRy4wF8 — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 24, 2023

En exclusiva para el UNIVERSAL Deportes, el Demonio Azul confesó cómo fue su acercamiento al arte y cómo potenció su habilidad con el lienzo.

"Todo empezó hace muchos años por Bob Ross, ahí empecé siendo paisajista. Conozco a un gran amigo, un pintor oaxaqueño que me empieza a motivar a pintar cuerpos, manos, caras, lo cual no es tan fácil y me empezó a enseñar técnicas y aquí está plasmado lo que él me ha enseñado. Para mi es motivante porque sacó algo que tenía escondido" reveló.

Para festejar el aniversario, el legendario luchador que festeja también 38 años de carrera, realizó una rifa para los fanáticos de la lucha libre que acudieron a festejar con su ídolo. Por cada 500 pesos de compra, tenían la oportunidad de ganarse una máscara profesional o una capa especial.

"La máscara y la playera es lo que más solicita la gente, esos son los productos ancla. Tenemos pintura, los extranjeros se llevan muchas pinturas. No tenemos un producto estrella, yo creo que es un grupo de artículos que cumplen con los estándares de la gente" agregó.

¡DEL CUADRILÁTERO AL LIENZO! 🖼️ El legendario Blue Demon Jr. comparte su pasión por el arte en su galería, donde los cuadros pintados por él se pueden adquirir desde 8 mil a 20 mil pesos, así como comprar figuras de luchador hechas con arte huichol 🖌️ pic.twitter.com/17UBVJEyVo — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 24, 2023

Además, el hijo del Manotas confesó que tiene planeado abrir otra galería en Monterrey y una en Los Ángeles.

¿QUÉ PUEDES COMPRAR EN LA GALERÍA DE BLUE DEMON JR. Y CUÁNTO CUESTA?

Como se mencionó anteriormente, todos los productos que están a la venta en la galería están hechos por artesanos y productos 100 por ciento mexicanos.

Dentro de la gama de máscaras, la más barata cuesta mil pesos, y la más cara escala a los seis mil pesos. Hay de distintas telas como terciopelo lame japonés, poliéster, entre otros.

Respecto a las obras de arte, la pieza más barata cuesta ocho mil pesos y la más cara 20 mil.

