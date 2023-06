Luis García explota contra la Selección Mexicana: “Que hagan su chamba o que se vayan a la chin…”

Luis García compartió su comentario sobre el próximo debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro torneo donde el técnico de la escuadra será Jaime Lozano, situación que para el comentarista de Azteca Deportes no está del todo de acuerdo.

El alto comisionado Juan Carlos Rodríguez anunció el cese de Diego Cocca y nombró a Jaime Lozano como estratega por ello Luis García reprobó la decisión.

“Apapachado (el jugador) en algún momento va a establecer un vínculo de amistad y van a decir voy a jugármela por mi amigo, no mamen, no es por ahí el asunto, al futbolista se le exige resultados, que haga su pinche chamba y si no hace su chamba que se vaya a la chingada”, afirmó el apodado doctor.

El exfutbolista afirmó que los cambios que ha hecho Juan Carlos Rodríguez no resuelven el problema de la Selección Mexicana.

“No saben cómo transformar lo de adentro, eso es lo importante, no lo de afuera, las conferencias, eso nos vale madre, exíjanle al jugador déjenlo de apacharlo porque en la llegada de Jaime Lozano es porque te quiere, no vayamos a molestar a los futbolistas, no vayamos a exigir a que jueguen a su pinche nivel, no se vayan a enojar por entrenar una hora más de lo normal, porque queda muy lejos el hotel”, indicó García.

Para el comentarista de Azteca Deportes afirmó “que estamos en el fango y no saben cómo salir” reiteró que el problema de la Selección está en el interior y no en el exterior, “estamos preocupados por la afición, cuando está podrido el producto ese que tiene que atender”.

Desde su punto de vista Juan Carlos Rodríguez no cuenta con las credenciales para estar en el actual puesto en la Federación Mexicana de Futbol.

“El alto comisionado, que de comisionado no tiene absolutamente nada es un directivo de televisión puesto como presidente de la FMF, sabe de medios de comunicación a eso se ha dedicado toda su vida, no sabe del juego, no tiene idea de cómo se conforma un futbolista, que tiempo se necesita para formar a un futbolista de elite y tiene que atender a decisiones mediáticas porque él se dedica al tema de comunicación”, expresó García.

Aunque siguió dándole la responsabilidad esta situación a los futbolistas.

“Esta generación ha tenido momentos dantescos y hay que agregarle este que es igual de horrible, hoy México tiene futbolistas que están jugando basura, por debajo de su nivel”, puntualizó Luis García.