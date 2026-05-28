Azuky y Fat Tony dejaron claro que mantenerse en la élite del freestyle no depende únicamente del talento. Ambos raperos confesaron que el camino dentro de las batallas exige disciplina, sacrificio y una mentalidad fuerte para soportar la presión de cada escenario. Para ellos, no importa si el público es de una o mil personas, la exigencia debe ser exactamente la misma.

“Cada evento sí son una oportunidad de subirte al escenario, hacer lo que amas”, explicó Azuky. La freestyler aseguró que cada presentación representa una posibilidad para mejorar y encontrar nuevas herramientas arriba del escenario. También destacó que un rapero debe reconocer las capacidades que ya tiene para imponerse frente al rival y tomar el micrófono con seguridad.

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Fat Tony coincidió con esa visión y aseguró que esa mentalidad llega con el tiempo y la experiencia. “Tú tienes que rapear como si estuvieses para los mismos, porque es parte de ti y es parte de tu trabajo”, afirmó. El campeón mexicano señaló que muchos principiantes tardan en comprender que todos los eventos ayudan al crecimiento profesional.

Sobre su identidad dentro del freestyle, Azuky considera que su esencia es lo que la vuelve única. “Mi esencia es lo más importante y es lo que, sean los años que pasen, lleguen los cambios que tengan que llegar, pues siempre se mantiene”, comentó. Incluso aseguró que las personas pueden reconocerla aunque tenga “la voz distorsionada” o “una venda en los ojos”.

La integrante de Red Bull también habló sobre el impacto que tuvo firmar con la marca. “Me siento muy agradecida y muy afortunada de firmar como atleta Red Bull”, confesó. Para Azuky, pertenecer a la organización significa formar parte de la historia del freestyle y de una industria que ayudó a profesionalizar las batallas en habla hispana.

Del otro lado, Fat Tony reveló que dejó la universidad por apostar completamente a su carrera dentro del freestyle. “Yo no sabía que iba a ser campeón, pero había una corazonada”, explicó. El rapero contó que decidió invertir tiempo en su preparación para Red Bull y, después del campeonato, incluso la universidad volvió a buscarlo para retomar contacto.

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El actual monarca mexicano también confesó que ahora vive una etapa distinta en su carrera y sueña con convertirse en bicampeón nacional. “Actualmente, pues sigo con el mismo sueño, con con querer y tener la oportunidad de poder ser, en este caso, el el bicampeón mexicano”, señaló. Además, reconoció que ahora disfruta mucho más las competencias y ya no se obsesiona únicamente con ganar.

Azuky y Fat Tony también coincidieron en que dentro de una batalla no existen ídolos ni nombres imposibles de vencer. Mientras Azuky explicó que entrar como fan significa arrancar derrotado, Fat Tony admitió que transforma el miedo en combustible competitivo. “Mi miedo lo convierto como en mi modo ataque”, reveló. Ambos dejaron claro que el freestyle no solo se trata de improvisar, sino de construir carácter arriba y abajo del escenario.