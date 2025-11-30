Bajo la noche de Boca del Río, Veracruz, se escuchó un estruendoso grito desde la Unidad Deportiva Hugo Sánchez: “Vélez ya salió campeón”. El Atlético Vélez Sarsfield se coronó en la tercera edición del Torneo Internacional Premier, después de derrotar (2-1) al Real Apodaca.

Ésta no fue solo la primera vez en la que un equipo extranjero se proclamó campeón del certamen, la propia “Fábrica” de Vélez —con el estratega Marcelo Bravo en el timón— vivió su primera competencia internacional.

“Es la primera vez que salimos a un torneo internacional. Demostramos que estuvimos a la altura. Más allá de coronarse o no, los chicos hicieron un gran torneo”, reconoció el técnico.

Si bien un cabezazo del defensa Hernán Flores le dio la ventaja al Real Apodaca en los primeros seis minutos de juego, el “Fortín” no tardó en construir una ofensiva que destruyó la ilusión de la escuadra regiomontana.

Corría el 30’ cuando Bautista Ramírez rescató el empate para los juveniles argentinos. El segundo gol no tardó en llegar, después de que Alexis Pereyra definiera en el 37’ y sellara el destino de la Final.

Del “Fortín” salió el campeón de goleo: Jeremías Reyna, quien culminó el torneo con cuatro goles. El título a mejor portero quedó en manos de Agustín Cortez, mientras que el trofeo al mejor jugador fue para Bautista Martínez.

“Fue una buena historia. Esperemos volver. No sé si estaré yo o no, pero lo importante es que el club dejó una buena imagen”, sentenció Bravo.

