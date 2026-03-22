Atlético de Madrid vs Real Madrid: Horario y canales para ver el derbi madrileño; HOY, domingo 22 de marzo

Asoma en el Santiago Bernabéu un derbi tan decisivo para el Real Madrid como trivial para el Atlético de Madrid en la clasificación. De la obligación local para sostener el pulso por el título con el Barcelona, a la libertad competitiva rojiblanca que, además de sentenciar las opciones de su eterno rival, tiene en su mano aumentar su carácter competitivo de cara a las grandes emociones que le esperan en 'Champions' y la final de la Copa del Rey.

El alambre tensado entre dos puntos fijos, LaLiga y la Liga de Campeones, lo completó con firmeza el 'funambulista' Álvaro Arbeloa plagado de ausencias por lesión. En dos semanas donde ponía en juego su futuro, se ha ganado el respeto de todos. De superar con diez bajas al Celta en Balaídos a su reivindicación táctica ante Pep Guardiola. Vencedor con una apuesta ciega por la cantera y rescatando, desde una clara mejoría física, las mejores versiones de varios de sus futbolistas.

Pero no hay descanso entre exámenes de grandeza. De Guardiola a su primer pulso con Diego Simeone, un quebradero de cabeza para cualquier técnico madridista que se midió al argentino en su largo periplo en el Atlético de Madrid. Y lo encara Arbeloa entre el alivio del regreso de jugadores importantes y el lamento de perder al más decisivo.

Se ha demostrado en el mes de ausencia de Kylian Mbappé. Sin los goles del gran referente, la unión en el esfuerzo, la solidaridad, el paso al frente de jugadores de todas las líneas, han impulsado los triunfos, cuatro consecutivos antes de afrontar el derbi. Sin Thibaut Courtois pierde ese factor diferencial que impulsa al equipo en los momentos de debilidad. La parada clave que frustra al rival y sostiene al Real Madrid.

Ya la ha recuperado el Atlético, que ahora se siente bien, contundente y solvente en ataque, más apurado en defensa y preparado para todos y cada uno de los desafíos que le aguardan en las próximas semanas: el título que ambiciona en la final de Sevilla frente a la Real Sociedad, los tres duelos contra el Barcelona entre la Liga y la Champions, el derbi de este domingo…

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Rodrygo en festejo de gol con el Real Madrid - Foto: AFP

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el derbi madrileño?

Domingo, 22 de marzo

Real Madrid vs Atlético de Madrid | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.

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