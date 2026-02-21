Atlas y el Atlético de San Luis se encargan de abrir el telón de la fecha sabatina de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, para así continuar con las acciones de la presente campaña.

En el Estadio Jalisco, los Zorros se miden ante los potosinos con el objetivo de poder ganar el encuentro y así escalara hasta la cuarta posición de la clasificación, aunque eso también depende de cómo terminen el resto de juegos.

La fecha pasa, los rojinegros sufrieron un duro golpe cuando el Pachuca los venció 3-1 en el Estadio Hidalgo. Ante esta realidad, el equipo de Guadalajara quiere aprovechar su localía para sacar el resultado más positivo.

Con siete unidades, el equipo visitante está peleando por los últimos puestos de la Liguilla para intentar en la fase final de la actual campaña. Una victoria podría colocarlos en el sector de los clasificados.

Atlas vs San Luis MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 05:48 PM Minuto 45+5- Se agregan cinco minutos más al primer tiempo

Universal Deportes 05:45 PM Minuto 41- ¡Goooooool! Eduardo Águila aprovecha una desatención defensiva para poner 0-2 el juego

Universal Deportes 05:35 PM Minuto 31- Capasso prueba suerte desde lejos, pero el disparo se va desviado

Universal Deportes 05:28 PM Minuto 24- Atlas comienza a manifestarse con peligro en el área del San Luis

Universal Deportes 05:22 PM Minuto 18- Alfonso González entra con peligro al área de San Luis

Universal Deportes 05:13 PM Minuto 8- Joao Pedro no logra aprovechar el contragolpe potosino y se pierde el segundo

Universal Deportes 05:07 PM Minuto 3- ¡Goooool! Joao Pedro abre el marcador para el San Luis

Universal Deportes 05:03 PM ¡Arranca el primer tiempo!

Universal Deportes 04:51 PM Alineación del Atlas



