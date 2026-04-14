La Liga Mexicana de Beisbol anuncia “histórica alianza” con Banorte

Una nueva era ha nacido “en la historia del circuito deportivo profesional más antiguo de México”, con la alianza que cerraron la Liga Mexicana de Beisbol y Banorte.

En un evento, organizado en la Ciudad de México, se develó la “importante” noticia sobre el nacimiento de la Liga Fuerte de México.

A partir de este momento, la LMB “caminará de la mano” del Grupo Financiero por los próximos cinco años.

“Unidos somos más fuertes. Hoy consolidamos una nueva era con Banorte como la Liga Mexicana de Beisbol Banorte”, anunció el circuito de beisbol más grande y relevante de Latinoamérica.

¡Comienza la era de la Liga Fuerte de México! 🔥



La Liga Mexicana de Beisbol Banorte es una realidad ⚾️🇲🇽 pic.twitter.com/1gEfk8wkyd — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 14, 2026

Por su parte, el presidente de la LMB, Horacio de la Vega, valoró el acuerdo comercial que se firmó y que servirá para el crecimiento.

“Este es uno de los pasos más importantes que se han dado, no sólo en mi gestión, sino en los 101 años de historia de la Liga”, manifestó.

Cabe resaltar que esta es la primera vez que la Liga Mexicana de Beisbol tendrá una marca en su nombre; por lo tanto, este anuncio fue tan importante.

“Es la alianza estratégica más importante en la historia del beisbol mexicano” 🤯



El presidente de la LMB, Horacio de la Vega, habla sobre la importancia del convenio comercial con Banorte 🗣️ pic.twitter.com/klc37iSNCx — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 14, 2026

El naming right “marca el inicio de una transformación estructural” en la LMB, ya que impulsará “la modernización y la experiencia en estadios”, por lo que los aficionados también se verán beneficiados.

Para el Banco Fuerte de México, este convenio forma parte de la intención que tiene de impulsar el deporte nacional; así lo señaló su director general.

“Banorte ha elegido participar en los espacios donde millones de mexicanos y mexicanas comparten emoción, orgullo y sentido de pertenencia. Nuestra alianza con la Liga Mexicana de Beisbol refleja esa convicción y fortalece y nuestra apuesta por México a través del deporte", compartió Marcos Ramírez.