Atlas hace oficial la llegada de Rodrigo Schlegel

Los zorros del Atlas ya comienzan con los preparativos para el siguiente torneo y pulen su plantilla, dando salida a algunos jugadores y buscando sumar nuevas incorporaciones a la Academia.

Rodrigo Schlegel busca probar suerte en el futbol mexicano, pero para ello viene bien recomendado por el actual entrenador de los zorros, Diego Cocca, quien coincidió con él en Racing y lograron salir campeones de la Superliga Argentina 2018-2019 y del Trofeo de Campeones 2019.

Lee también Alberto del Río, exfigura de la WWE, se entera en La Granja del campeonato de Toluca

Diego Martín Cocca reconoce que una de las claves para conseguir el éxito con el equipo rojinegro es tener una buena base en la defensa, situación que en su regreso al club no era de lo que mejor se destacaba.

Por eso buscan nueva sangre en la Perla Tapatía, para comenzar a construir la base como Diego Cocca está acostumbrado.

Lee también Exfigura mexicana de la Liga MX se va del país y dirigirá a un gigante de la Concacaf

Schlegel llega a los zorros como compra definitiva y será la primera ocasión que pise tierras mexicanas para jugar. Llega proveniente del Orlando City, donde también consiguió un título de la Open Cup 2022 y además logró consolidarse como jugador titular del club.

Rodrigo no pierde tiempo, pues el anuncio se acaba de hacer oficial, pero el jugador ya se encuentra con los zorros realizando la pretemporada a la par de sus compañeros en la Riviera Maya.