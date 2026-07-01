Uno de los clubes más longevos del futbol mexicano, el Atlas, escribirá un nuevo capítulo en su historia, ahora bajo el mando de Grupo Prodi, nuevos propietarios de la institución rojinegra. José Miguel Bejos, presidente del club, encabezó la presentación oficial de este cambio organizacional junto a Mikel Arriola y Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco.

A través de un comunicado publicado por la Liga MX, Bejos "aseguró que decidieron invertir en el futbol mexicano porque la Liga atraviesa por un gran momento de crecimiento".

Mikel Arriola mencionó que "llega al futbol mexicano una familia de empresarios exitosos, que confían en su país y que han volteado a ver al deporte profesional, y eso a nosotros nos llena de honor y orgullo. Entienden la esencia y la fisionomía del club".

El Atlas, que en agosto de este año cumplirá 110 años de existencia, da un cambio en su organización después de haber sido manejado por Grupo Orlegi durante 7 años.

"Los nuevos dueños, tienen en sus manos una marca muy poderosa, con una afición apasionada que no hace mucho celebró un bicampeonato, mismo que representa la importancia del Atlas en el futbol mexicano", agregó Arriola.

Así, empieza una nueva era en el Atlas, que tendrá su primer partido del torneo Apertura 2026 el 17 de julio contra León, en condición de visita.