Así marcha la tabla de la Champions League, tras la Jornada 2; Bayern Munich lidera

Luego de dos jornadas en esta Champions League, seis equipos marchan con paso perfecto y en disputa por el liderato de la tabla de posiciones. Por goles, Bayern Munich ocupa el primer lugar.

Real Madrid, París Saint - Germain, Inter de Milán, Arsenal y el Qarabag lo siguen con los mismos seis puntos, pero con otra diferencia de goles.

Otros equipos como el Benfica, Athletic de Bilbao, Ajax o el Kairat de Kazajistán, no han sumado ningún punto en estas primeras fechas.

En este nuevo formato de la Champions League los grupos han desaparecido y cada equipo disputará seis partidos para colocarse todos en una misma tabla. Así se disputa desde la pasada edición.

En la segunda temporada del nuevo formato de fase de liga de la Champions League, los ocho mejores equipos avanzan a los octavos de final. Los siguientes 16 equipos entran en un playoff a dos partidos, con ocho avanzando.

¿Cuál es la próxima jornada de la Liga de Campeones?

La tercera jornada de la Champions League comienza el martes 21 de octubre con el encuentro entre los culés ante el griego Olympiacos.

Barcelona vs Olympiacos

Kairat vs Pafos

Newcastle vs Benfica

PSV vs Napoli

Bayer Leverkusen vs PSG

Union-Gilloise vs Inter de Milán

Copenhague vs Borussia Dortmund

Villarreal vs Manchester City

Arsenal vs Atlético de Madrid

Miércoles 22 de octubre