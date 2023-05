Así marcha la audiencia de Kiril Todorov; esto es lo que sabemos

Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, continúa compareciendo en los juzgados del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en la audiencia en la que se le acusa de peculado.

La audiencia inició a las 16:30 horas, después de que el juez obligara a Todorov a presentarse en los juzgados, ya que el directivo había argumentado que, por molestias físicas, no podía estar presente.

La defensa de Kiril Todorov, pidió que una traductora especializada en el búlgaro asistiera a al acusado, pero al no estar en el mismo sitio que éste, el Juez decidió que la audiencia se hiciera con todos los implicados en el Reclusorio.

Lee también Kiril Todorov se presentó en el Reclusorio Norte para la audiencia sobre el delito de peculado que se le acusa

El presidente de la FMN, acusado de malversación de fondos por más de 150 millones de pesos, llegó con cuatro cajas llenas de papeles, para presentarlas en su defensa.

La audiencia en donde sólo ha intervenido la defensa ha tenido un par de recesos, el primero a las 19:30 horas y el segundo a las 21:30. El Juez ha solicitado más rapidez del abogado defensor, para que la fiscalía también pueda participar, según reportó ESPN.

Todorov es obligado a comparecer

Kiril Todorov, desconocido como Presidente de la FMN

Kiril Todorov ha sido desconocido como principal dirigente de la FMN, por World Aquatics, antes FINA, debido a sus malos manejos en los estatutos de la federación, con la intención de seguir en el poder, además de malversación de fondos. La organización internacional mandó la formación de una Comisión Estabilizadora, con el objetivo de seguir organizando competencias para que los atletas no perdieran actividad ni oportunidad de clasificar a eventos internacionales.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dirigida por Ana Gabriela Guevara, no ha dado ninguna solución a estos problemas, arguyendo que, a sus ojos, Todorov no ha cometido ninguna falta, además de que un organismo internacional, no puede actuar sobre una federación mexicana.

Lee también María José Alcalá calificó de “vividor” a Kiril Todorov