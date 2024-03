Así fue como 'La Bichota' Karol G rescató a la piloto Tatiana Calderón

A Tatiana Calderón se le vino el mundo encima cuando su auto en la IndyCar fue retirado con la temporada ya iniciada porque el patrocinador abandonó los pagos.

Ese 2022 parecía ser un año del que la colombiana no quería saber más, pero entonces apareció la 'Bichota' para darle a la deportista una de sus más grandes lecciones en la vida.

"Mi hermana conocía a alguien de una disquera y le ofreció el espacio. A los dos días me empezó a seguir Karol G en Instagram. Le mandé un mensaje, me contestó y me dijo que nuestros caminos se iban a cruzar", relató Tatiana a EL UNIVERSAL Deportes. "Ese contacto habló unos días después para decirnos que Karol quería colaborar, fue increíble", añadió.

Todo esto tuvo efecto casi inmediato y es que la sudamericana brincó a la Fórmula 2, donde la palabra 'Bichota' la acompañó en su monoplaza.

"Ya van tres años y tenemos buen impacto, estoy contenta de cómo empezó esa historia, lo imposible es posible", destacó.

Tatiana comparó su historia en las pistas con la de Karol en la música, situación que le hace ser fiel creyente de que el apoyo entre mujeres, sin importar la industria, puede conducir a un resultado exitoso.

"Karol es una inspiración para mí, sobre todo en momentos difíciles. Tener apoyo de alguien que ha vivido desde otra perspectiva ese mismo camino de ir haciéndose paso, viniendo del mismo país y siendo latinos, no es fácil", dijo en la charla la volante nacida en Bogotá.