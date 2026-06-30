Londres.— Tras dos duras derrotas en las más recientes semanas, la número uno del tenis femenil, la bielorrusa Aryna Sabalenka, recuperó la confianza con una contundente victoria, en primera ronda de Wimbledon, contra la serbia Teodora Kostovic (número 184 del ranking), por 6-2 y 6-3.

Aryna, de 28 años de edad, llegó al césped londinense en busca de ganar confianza, tras dos dolorosas derrotas este año en Roland Garros y Berlín, cayendo en ambos torneos en cuartos de final y perdiendo el tercer set por un contundente 6-0, tanto en Francia como en Alemania.

Pero en su inicio en Wimbledon, fue arrolladora.

“Para ser el primer partido, me sentí bastante bien. Me doy un ocho sobre 10”, declaró.

Esos resultados en París y Berlín habían hecho tambalear su autoridad en el circuito femenil, que domina con cierta tranquilidad desde el otoño boreal de 2024.

Sabalenka, quien nunca ha disputado una final en Londres, encontró rápidamente su ritmo en el partido contra la serbia de 19 años, al conseguir dos quiebres de servicio rápidamente, para cerrar el primer set en apenas 32 minutos.

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La bielorrusa también ganó con facilidad el segundo, para sellar la victoria en una hora y 5 minutos.

En la segunda ronda, Sabalenka se enfrentará a la estadounidense McCartney Kessler (clasificada 57 en el ranking).

Por su parte, la flamante campeona de Roland Garros, Mirra Andreeva (número cinco del mundo), superó con comodidad a la polaca Madga Linette, por parciales de 7-5 y 6-4.

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Derrotada en Bad Hombourg (Alemania) en su único partido de preparación para el torneo del Grand Slam londinense, la joven rusa de 19 años de edad estará en segunda ronda, al igual que Sabalenka y las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff.

Su próxima rival será la ganadora de la edición 2024, la checa Barbora Krejcikova (número 38).

“La sensación de ganar un primer Grand Slam es genial, así que —obviamente— me siento súper bien”, afirmó. “Pero, por otro lado, a veces tienes más expectativas sobre ti misma”. AFP

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