Antonio Sancho respalda el proyecto de Efraín Juárez en Pumas: “Estoy convencido de que sea nuestro técnico”

Antonio Sancho llegó a la vicepresidencia deportiva de los Pumas con un solo objetivo: conquistar el título del futbol mexicano.

Para hacerlo, el dirigente auriazul considera que es importante respaldar el proyecto de Efraín Juárez porque “ya tiene una base” y, sobre todo, porque tiene las mismas ganas que él de levantar el trofeo.

“Estoy convencido de que sea nuestro técnico, tiene contrato, es canterano, conoce la institución perfectamente. Aparte, lo conozco y creo que es el primero que quiere ganar títulos aquí, tiene las mismas ilusiones que yo de ser campeón”, resaltó.

Toño también mencionó que Efraín Juárez apenas tiene nueve meses en el equipo, por lo que su proceso necesita recibir el respaldo de la institución para lograr sus propósitos.

“Hay que apoyarlo, llegó hace un torneo y medio y [apenas] tiene una pretemporada trabajando con el equipo. Mi [objetivo] es tratar de ayudar al cuerpo técnico para que tenga las mejores herramientas para buscar lo que todos queremos, que es que sea un equipo competitivo y que esté peleando los campeonatos”, puntualizó.

De igual forma, valoró la corta trayectoria de Juárez como entrenador y agradeció contar con él en el banquillo auriazul, aunque es consciente de que los Pumas tendrán que “reforzarse con ciertas piezas importantes” para su proyecto marche de una mejor manera.

“Es un técnico que se fue a preparar fuera, ganó un campeonato fuera, que no es fácil [porque] en el futbol gana uno y él ya lo hizo; qué bueno que lo tenemos aquí. Efra es nuestro técnico y hay que darle con todo para adelante para buscar ganar el título”, externó Antonio Sancho.

