Antoine Griezmann se convierte en nuevo jugador del Orlando City de la MLS

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, jugará en el Orlando City a partir del próximo julio, anunció este martes el club de la Major League Soccer, el campeonato estadounidense.

"Hemos fichado al ícono mundial del futbol y ganador de la Copa del Mundo Griezmann procedente de Atlético de Madrid", tuiteó la entidad.

"Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia", precisó el club en su comunicado.

En su web, el Orlando ha puesto en marcha incluso una cuenta regresiva hasta el día del debut del francés con su nuevo equipo: será el 25 de julio contra Nashville. Quedan 123 días.

Lee también Matías Almeyda es despedido tras dejar al Sevilla cerca de la zona de descenso en LaLiga

Momento histórico" para Orlando

"Traer a Antoine a Orlando es un momento histórico no solo para nuestro club, sino para nuestra ciudad, nuestros aficionados y para la Major League Soccer", declaró en el comunicado Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City SC.

"Nuestro objetivo es construir de forma constante una plantilla con nivel de campeonato cada año, y sumar a un jugador de clase mundial como Antoine refuerza ese compromiso y nuestra confianza en lo que el Club puede lograr", añadió.

Griezmann, de 35 años, se unirá a la MLS tras una exitosa carrera en Europa, sumando 298 goles y 132 asistencias en 792 partidos con los colores de la Real Sociedad, Barcelona y Atlético de Madrid, club del que es su máximo goleador histórico con 211 tantos.

En estos años ganó una Copa del Rey en 2021 con el Barcelona, una Europa League con el Atleti (2018), además de la Supercopa de Europa (2018) y de España (2014), además de ser finalista de la Liga de Campeones con el equipo rojiblanco en 2016.

Como internacional francés, jugó 137 partidos y marcó 44 goles, siendo su mayor logro fue el Mundial de Rusia 2018.

Lee también Lionel Messi rompe otra marca histórica y deja atrás a Pelé