Ángel Di María se despidió de la selección Argentina con emotivo homenaje

Esta noche se vivió un momento emotivo en la previa del partido de eliminatorias de Conmebol entre Argentina y Chile, ya que fue el homenaje a Ángel Di María, histórico jugador albiceleste que se despidió de su combinado nacional después de ganar la última Copa América en Estados Unidos.

El Fideo, ovacionado por el público y alzado por sus excompañeros en Selección, se mostró emocionado en compañía de su esposa y dos hijas en el campo del River Plate.

"Gracias eternamente. Ahora soy un hincha más, voy a estar ahí arriba con mi familia en Copas América y Mundiales apoyándolos y seguramente vamos a seguir por este camino porque tienen muchos huevos para seguir así" comenzó a decir en su discurso de despedida Di María.

Después de 16 años, Di María se retira de la selección Argentina con una medalla de oro olímpica, dos Copas América, una Finalissima y una Copa del Mundo.

Argentina honor Ángel Di María for his unforgettable international career 🇦🇷 pic.twitter.com/vL2b76XTFn — B/R Football (@brfootball) September 6, 2024

Por supuesto, a su familia también le dedicó unas palabras.

"Por último, a la persona más importante de mi vida y mis dos preciosuras que son las que me bancaron siempre, que estuvieron al lado mío y lucharon por mi. Que no dejaron nada para que me lastime, agradecerles eternamente, gracias por acompañarme y esta es la última copa que ganamos con esta camiseta, así que muchas gracias a todos. Les agradezco en el alma y ahora estaré con ustedes apoyando a todos ellos" concluyó.

EL MENSAJE DE LIONEL MESSI A DI MARÍA EN SU DESPEDIDA

En las pantallas del estadio Monumental pasaron el mensaje especial de Lionel Messi, capitán de Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, a su gran amigo, con quienes ganaron la medalla de oro en Beijing 2008 y todos los campeonatos recientes de la albiceleste.

"Quién iba a pensar que esto iba a terminar de esta manera, después de todo lo que vivimos en la selección. Te vamos a extrañar mucho" fueron las palabras dedicadas de la Pulga al Fideo.