Ángel Correa se despidió del Atlético de Madrid en redes sociales; ¿Llega a Tigres?

Este domingo el Atlético de Madrid jugó su último partido como local en la temporada y ganó, gustó y goleó al Betis (4-1) con un gol de Ángel Correa incluido, el ídolo colchonero que se despidió en redes sociales del equipo y coquetea con la afición de Tigres, equipo de la Liga MX que podría ficharlo para el próximo torneo.

A través de una publicación en redes sociales, Correa dejó un mensaje emotivo para la afición rojiblanca, la cual le dio regalos y llevó hasta las lágrimas de emoción al delantero.

"Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón. Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. ¡Gracias por tanto!" escribió el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Correa, de 30 años, llegó al Atlético de Madrid después de dos años en San Lorenzo de Almagro, equipo donde debutó en Argentina. Desde entonces, vivió 10 años como uno de los jugadores más importantes del equipo dirigido por Diego Simeone, sobre todo por su impacto ingresando de cambio.

Como jugador del Atleti, Correa ganó una Liga, una Europa League y una Supercopa de Europa.

Si bien aún no hay nada oficial, César Luis Merlo, el periodista especializado en fichajes, publicó en redes sociales que Tigres, dentro de los equipos interesados en el jugador, es el equipo más cercano a cerrar su llegada.

