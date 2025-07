Andrey Rublev elimina al mexicano Alex Hernández; el tenista ruso avanza a los Cuartos de Final del Abierto de Los Cabos

Andrey Rublev soltó su raqueta y miró al cielo. Mientras el sudor caía sobre su rostro, soltó una sonrisa triunfante para el público del Abierto de Los Cabos: una victoria más, ahora ante el mexicano Alex Hernández.

No por nada, el tenista ruso regresó hace unos días al Top 10 del ranking ATP. Bajo la noche estrellada de Los Cabos, Baja California, Rublev firmó su triunfo por un marcador de 6-3 y 6-2.

“Claro que es bueno regresar al Top 10. Siempre genera un buen sentimiento encontrarse en esa área, pero realmente no me enfoco en eso porque sé que puedo mejorar”, reconoció.

Cabe recordar que Rublev fue el primer sembrado del certamen. Y antes de aterrizar en territorio mexicano, compitió en Wimbledon. Ahí, llegó hasta los Octavos de Final, donde cayó ante Carlos Alcaraz.

“Esta noche se trató más de mí. Me sentí en calma, de una buena forma, porque eso sacó lo mejor de mí. Alex [Hernández] jugó de una forma más defensiva, no atacándome. Así que eso me dio comodidad”, analizó Andrey al momento de ser cuestionado sobre su rival.

En los Cuartos de Final del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, Rublev se enfrentará ante el estadounidense Emilio Nava. Un duelo que se disputará este jueves, 17 de julio.

Lee también Denis Shapovalov promete volver a lo más alto; aspira a más que las semifinales de Wimbledon

¡Se acabó! 🇲🇽 👋🏼#VIDEO 📹 | Así se despidió el tenista mexicano, Alex Hernández, del Abierto de los Cabos, tras caer ante Andrey Rublev. pic.twitter.com/87hUlTJucZ — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 17, 2025

Así se despidió Alex Hernández del Abierto de Los Cabos

Después de protagonizar una histórica remontada que no solamente lo instaló en la segunda ronda del Abierto de Los Cabos —sino que también lo escaló 63 lugares en el ranking de la ATP— el tenista mexicano cayó ante Andrey Rublev en un partido que duró una hora y catorce minutos.

Sin embargo, esto no sepultó su ánimo. Por el contrario, Alex reconoció sus fortalezas y debilidades como tenista: “Estoy contento por estar jugando un buen nivel de tenis”.

“A pesar del marcador fue un partido especial. No todos los días se juega contra un Top 10. [...] Me doy cuenta de lo que tengo que hacer”, concluyó el mexicano.

Lee también Denis Shapovalov debuta en Los Cabos; confía en su estilo de juego agresivo