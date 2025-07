Denis Shapovalov debuta en Los Cabos; confía en su estilo de juego agresivo

Los Cabos.— Aunque será la primera vez que Denis Shapovalov dispute el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, el tenista canadiense no es ajeno a los torneos en México. Guarda recuerdos de sus tres participaciones en Acapulco, así como su paso por Guadalajara.

“A lo largo de mi carrera, he jugado bien en México. Realmente, lo disfruto. Es mi primera vez en Los Cabos, por lo que no tengo expectativas y prefiero mantenerme al margen. No sé cuáles serán las condiciones, pero ya veremos qué pasa”, adelantó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

En las canchas tricolores, Shapovalov llegó hasta las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, una postal que conserva en su memoria, especialmente porque sucedió en febrero.

Para el Abierto de Los Cabos, el tercer sembrado confía en su estilo de juego agresivo y en la potencia de sus golpes: “Es mi primera vez y, la verdad, me siento muy agradecido por estar aquí”.

Más allá de la raqueta, Denis reconoce la multiculturalidad que acompaña su día a día. Nació en Israel, creció en Canadá y tiene raíces rusas. Una combinación que, según palabras, se refleja tanto dentro como fuera de la cancha.

“Soy una mezcla de todo. Diría que mis raíces de Europa del Este y mi patriotismo salen a la luz cuando estoy luchando en la cancha, pero fuera, diría que soy más canadiense. Soy muy tranquilo y relajado, como allá dicen. Muy educado. Tengo una combinación de culturas”, remató.

Shapovalov presume tres títulos ATP: Estocolmo 2019, Belgrado 2024 y Dallas 2025.