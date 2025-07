Luis Carlos Álvarez conquista su primera victoria en un torneo ATP; Rodrigo Pacheco y Alan Magadan se despiden del Abierto de Los Cabos

La noche cayó en Los Cabos, Baja California. Y fue testigo del momento en el que Luis Carlos Álvarez vivió un debut de ensueño: consiguió su primera victoria en el cuadro principal de un torneo ATP, después de derrotar por 6-1,6-2 al australiano James McCabe.

“Empecé un poco nervioso, pero después me fui soltando. Comencé a jugar mi juego y me empezó a ir muy bien. Gané la batalla física y mental, que creo que esa fue parte fundamental para ganar el partido, pero hasta que no gané el partido y vi esa pelota en la red en el último punto, fue cuando ya tuve más tranquilidad, siempre estuve pensando cómo ganar cada punto", platicó en conferencia de prensa... Y curiosamente, su primera.

En su vocabulario, Luis Carlos tiene muy arraigada una palabra: guerrero. Y como tal, peleó en una de las canchas del Cabo Sports Complex.

Como parte de la segunda ronda del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, Álvarez se enfrentará al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Alan Magadan y Rodrigo Pacheco, los mexicanos que cayeron en singles durante el Abierto de Los Cabos

La tristeza pintó el rostro de Rodrigo Pacheco. El joven tenista mexicano no solamente se despidió de dobles en el Abierto de Los Cabos, su camino en singles también conoció llegó a su fin: cayó ante el australiano Adam Walton por 7-6, 6-2.

Para Rodrigo, lo crucial fue la parte mental. Ahí es donde reconoció su fallo: “Espero regresar más fuerte, pero bueno… Voy a seguir trabajando en mejorar las cosas que me hacen falta. Más que nada, la cabeza”.

Por su parte, si bien Alan Magadan cayó ante el tenista chino, Bu Yunchaokete, lo cierto es que formó parte de un suceso histórico que no ocurría desde hace treinta años: los nombres de cuatro mexicanos aparecieron en el cuadro principal del Abierto de Los Cabos.

Magadan soltó golpes con su raqueta por alrededor de dos horas y cinco minutos, cayendo al final por 7-6(5), 6-2. Momentos después, mientras el sudor caía por su rostro, el tenista prometió que continuará trabajando para construir oportunidades que le permitan crecer como deportista.

“Te das cuenta de las cosas que tienes que mejorar. Con ellos no puedes caer. No tienes tiempo de respirar… Y si respiras y lo dejas entrar, no hay forma de sacarlo de ahí, solo que él baje”, analizó después del encuentro.

Mientras que Alan Afrontó el reto de debutar en el cuadro principal de un torneo ATP, Bu Yunchaokete se convirtió en el primer tenista chino que gana un partido del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo.

Además de Luis Carlos Álvarez, quien se mantiene con vida en el torneo es Alex Hernández, después de protagonizar una histórica remontada que le permitió asegurar su boleto a los Octavos de Final, donde se enfrentará al ruso Andrey Rublev. Un reto significativo, puesto que Rublev ocupa el décimo puesto en el ranking de la ATP.