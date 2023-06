Andrés Guardado revela cómo consiguió la playera de Lionel Messi

Uno de los “más grandes tesoros del futbol” que ha conseguido Andrés Guardado, el excapitán de la Selección Mexicana, es la playera de Lionel Messi, el astro argentino ex del Barcelona.

Sin embargo, conseguir la camiseta de “La Pulga” fue una misión casi imposible para “El Principito” y así lo relató en entrevista con Martín Ainstein de ESPN.

“Me costó mucho. Con Leo estoy conectado desde siempre, jugó su primer Mundial en Alemania (2006), al año siguiente, 2007, jugamos Copa América y nos hace un golazo. Ese año me ficha el Deportivo La Coruña y lo empiezo a ver más seguido”, recordó Guardado en la charla.

Fueron varios intentos fallidos que el surgido de los Rojinegros del Atlas se terminó desilusionando.

“Empecé a querer su playera, pero no me animaba a pedírsela, y se la pedí y me dijo que no, que ya la tenía comprometida. Después lo enfrenté con Mexico, se la volví a pedir y me dijo no, entonces dije: o no quiere o algo pasa, y se la dejé de pedir. Me daba vergüenza”, relata el histórico futbolista mexicano.

Sí, boludo, te la doy al final…

El reencuentro se dio y esta vez Andrés sí tuvo suerte, aunque antes tuvo miedo de quedarse sin la playera del astro argentino.

“Después de estar en Holanda con el PSV, regreso a España y dije: esta es mi oportunidad. Vamos al Camp Nou y se la pido: ‘¿Oye, Messi, me puedes dar tu playera’? ‘Sí, boludo, te la doy al final’. Se la pedí antes. Le ganamos 3-4 con Quique Setién”, agregó el futbolista del Real Betis.

Hasta que el momento se dio…

“Termina el partido y veo que alguien más va y se la pide. Cuando veo eso ya no me le acerco. Me metí al vestidor y llega alguien del Barcelona y me dice: ‘te la manda Leo’. Es de mis más grandes tesoros del futbol, después ya con la ayuda de Guido Rodríguez y Germán Pezzella en una concentración con Argentina me la firmó”, concluyó Guardado.