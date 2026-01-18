André Jardine lanza mensaje contra el arbitraje y espera que "sus jefes hablen al respecto"

A media semana, Ramón Juárez fue expulsado de manera injusta ante Atlético de San Luis y días después, la Comisión Disciplinaria le quitó la tarjeta roja.

Esta vez, frente a los Tuzos de Pachuca, un supuesto penalti sobre Brian Rodríguez en el primer tiempo que no fue marcado por Luis Enrique Santander molestó al interior del América.

Esta situación tiene cansado al técnico de las Águilas, André Jardine, quien volvió a manifestarse en conferencia de prensa luego del empate sin goles ante los Tuzos.

¿Qué dijo André Jardine sobre el abritraje?

“Seré breve con este tema. Otra vez un error importante, por ser mucho el nivel arbitral, no queremos ser beneficiados... tal vez la expulsión de Ramón (Juárez) es la que más duele, se fue tan temprano en el juego contra San Luis. Hoy, algunos lances que no se marcaron", declaró el brasileño.

André Jardine, molesto con el tema del arbitraje 😡



🗣️ Destacó un supuesto penalti sobre Brian Rodríguez esta noche y la expulsión a Ramón Juárez contra Atlético de San Luis 🚨🚨 pic.twitter.com/zLI1RWaAYV — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 19, 2026

Sin embargo, el estratega de los azulcrema lanzó un dardo a su directiva y espera que alguien "arriba de él" se manifieste también al respecto.

"Dicho eso, tal vez alguien del club quiera manifestarse arriba de mí. Es siempre importante escuchar a nuestros jefes”, concluyó sobre el tema arbitral que ha afectado a las Águilas en este inicio de campaña.