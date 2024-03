André Jardine fue tajante sobre las etiquetas que ponen al América como favorito

La espera terminó. Chivas y América disputan el primero de tres Clásico Nacionales esta noche en el estadio Akron. Uno llega de ganar por goleada, otro de ser humillado, pero nada de eso importa.

André Jardine, técnico de las Águilas, aseguró que en estos partidos no hay favoritos.

“Exceso de confianza no hay en América, respetamos a los rivales, siempre con la máxima atención, no va a ser diferente. La cuestión del favoritismo es de la afición y prensa, adentro no nos consideramos favoritos a ningún partido”, declaró en conferencia.

Dejar en el camino al Guadalajara en los Cuartos de Final de la Champions Cup sería un paso más al objetivo: Ser campeones y conseguir su boleto al Mundial de Clubes de 2025.

“Son las metas que nos trazamos, buscar todos los campeonatos que tengamos. Claro que el Mundial de Clubes es un reto importante, es un sueño más, vamos a hacer lo necesario paras conseguirlo”, aseveró Henry Martín.

Jardine fue claro. América saldrá a proponer como siempre, sin importar la regla del gol de visitante en la justa de Concacaf.

“Planeamos el partido siempre buscando ser un equipo equilibrado, ver al rival, mermar sus fortalezas, imponer el juego, las armas, la estrategia, esto no cambia, independientemente de que haya gol o no fuera, si es Concachampions o Liga, somos un equipo que sale a proponer”, concluyó el brasileño.