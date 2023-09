André Jardine culpa a la mala calendarización de las lesiones de Luis Malagón y Diego Valdés

América terminó el juego ante Toluca en el Estadio Nemesio Díez con varias malas noticias, primero al dejar escapar el liderato general y después al ver a Luis Malagón y Diego Valdés, dos de sus figuras, salir por lesión.

Una situación que causó la molestia del estratega americanista André Jardine, quien posterior al compromiso ante los escarlatas informó de lo ocurrido con sus futbolistas.

Dejando claro que todo se debe a la enorme planeación, la cantidad de partidos y el poco descanso que se tiene para recuperarse.

"Las lesiones son por acumulación de partidos, ellos salieron cargados y es algo que la liga tiene que estar atenta y terminas siendo perjudicado. El problema pasa con todos los jugadores de selección, las autoridades deben pensar algo ya que estamos sufriendo", compartió.

El brasileño, quien se dijo contento con lo mostrado por su equipo, agregó que un jugador que se encuentra prácticamente recuperado es Henry Martín, quien tiene amplias posibilidades de ser titular ante Pumas.

"Yo lo tengo platicado con él. Hoy no se sentía listo para arrancar, pero sinceramente creo que para la próxima semana va a estar listo para el inicio. Va a ser una pelea por la titularidad, pero la grandeza del América te exige eso".

Por último, Jardine tocó el tema de las aparentes 'ayudas arbitrales', recordando que en varios momentos los silbantes los han perjudicado y quitado puntos valiosos.

"Yo soy muy sincero y en las primeras jornadas tuvimos varias jugadas que hubieran cambiado los partidos. Lo de Igor Lichnovsky no es falta, pero qué bueno que fueron a nuestro favor. Sinceramente no me siento favorecido en ningún partido", finalizó.