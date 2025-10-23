Ana Sofía Sánchez vio caer sus aspiraciones en el Querétaro Open WTA 125

La tenista italiana Martina Colmegna, mostró un sólido desempeño en arcilla del Club Campestre donde se realiza el Querétaro Open WTA 125, al derrotar de manera contundente a la mexicana Ana Sofía Sánchez, durante los Octavos de Final del certamen.

La tenista europea se impuso con un doble 6-0 en apenas una hora, marcando una de las peores derrotas en la carrera de la jugadora potosina, rankeada 185 en el mundo.

El encuentro fue prácticamente un monólogo por parte la italiana de 28 años, quien dominó de principio a fin sin dar oportunidad de respuesta a la competidora local, a pesar de que por momentos la afición tricolor intentó dar gritos de aliento para Sánchez.

Colmegna demostró que venía por todo ante Ana Sofía luego de tres rompimientos de servicio en cada set.

En el primer parcial, la mexicana tuvo cinco oportunidades de quiebre, pero no pudo concretar ninguna, lo que reflejó su dificultad para encontrar ritmo frente a la precisión de Colmegna.

La italiana ganó 30 de los 47 puntos disputados en los 34 minutos que duró la primera manga, mostrando un control absoluto en los intercambios y aprovechando los errores de su rival.

Para el segundo set se respiraba en las gradas un ambiente de esperanza por parte de los locales, cuando menos que Sánchez diera un poco más de batalla; sin embargo, el parcial siguiente siguió el mismo guion, pero en cámara rápida.

Sánchez, quien llegaba con la confianza de haber ganado dos títulos ITF esta temporada en Olomouc, República Checa, y Santo Domingo, República Dominicana, perdió su servicio desde el arranque y no logró generar ninguna oportunidad de quiebre.

En contraste, Colmegna fue efectiva, ganando 11 de los 15 puntos con su primer servicio, lo que le permitió cerrar el partido sin ceder un solo game.

“Muchas gracias, estoy muy feliz para este partido, es una emoción increíble llegar aquí. La verdad me gusta mucho México, la gente es muy hospitalaria, es muy linda y yo soy muy feliz de estar aquí con ustedes”, expresó Colmegna tras su victoria

La italiana sumó su segunda victoria sobre Sánchez, tras haberla derrotado en Curitiba, Brasil, en 2019.